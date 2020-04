Il virus non molla, cosa facciamo? E le banche?

I numeri e i grafici sono abbastanza chiari.

Non ci danno valori attendibili giornalieri sui contagiati, ma raccontano di un Corona Virus molto resistente, che rallenta il suo cammino con estrema lentezza; quasi doppia rispetto a quella prevista ai primi di marzo dai tecnici del governo.

Questo a livello nazionale.

È facile comprendere come il livello locale (per noi piuttosto incoraggiante) sia secondario rispetto al nazionale.

Ad Arezzo siamo bravi e fortunati, ma la fase 2 non dipenderà da quel che succede a livello locale, bensì sul territorio italiano.

In questo momento abbiamo preso coscienza del fatto che visto l’allungarsi dei tempi non possiamo permetterci di aspettare che il virus scompaia o quasi prima di riprendere a vivere pienamente.

E da qui nasce la commissione di esperti guidata da un supermanager come Colao.

Si tratta di un gruppo di persone che indicherà al governo il modo migliore per riprendere le attività oggi sospese, in modo compatibile con la lotta al Corona Virus. Non sarà per niente facile azzeccare la formula giusta, soprattutto con la pressione in costante aumento che viene dalle categorie dei lavoratori autonomi in generale.

Ci stiamo giocando il futuro come nazione.

Già si pensa a una diminuzione del PIL annuale vicina al 10% e gli aiuti alle imprese non sono e non saranno immediati né facili da ottenere.

Qualcuno pensa che le banche concederanno fidi (anche garantiti dallo Stato) a chi è già indebitato?

In realtà con quei soldi pretenderanno prima di chiudere le posizioni debitorie, vogliamo scommetterci?

E le aziende indebitate erano già molte prima del Corona Virus… Sono pessimista?

Mi sa tanto di no, anche se lo spero.