Riceviamo e pubblichiamo…

Buonasera, leggendo i post nella pagina ufficiale del comune di Cortona, mi sono imbattuto in questo post: https://www.facebook.com/255503311202187/posts/2831054636980362/

La reazione mi chiederete qual’è stata?

Bene adesso vi spiego realmente cosa sta succedendo in questa azienda: io come altri dipendenti fino a ieri ho lavorato con la stessa mascherina al viso per ben 2 settimane senza avere alcuna risposta dai miei datori (che sono candidamente in posa nella foto con i loro preziosi doni) sul quando ci sarebbero state fornite delle nuove, se davvero volete farci “giustizia” per favore, possiamo smascherare questo finto buonismo?

Ovviamente il Tutto sulla Pelle di noi comuni operai (interinali e non)

Un operaio affetto da un incazzatura bella e buona!!!