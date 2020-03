L’educazione civica questa sconosciuta

Quella che vedete in queste foto è una famigliola che ha monopolizzato un giardino condominiale durante il sabato mattina.

Il padre che fa jogging per un’ora e mezzo, mentre una mamma che gioca con i bimbi occupa la parte centrale dello stesso giardino.

Un bel quadretto, se non fosse che facendo così la nostra famigliola ha impedito agli altri condomini, compresi i bambini, di scendere sul prato durante le poche ore di sole.

In un periodo straordinario come quello che stiamo vivendo, è necessario permettere a tutti di usufruire dei pochi spazi concessi dalle regole imposte.

Si chiama senso civico, ed è quello che permette una buona convivenza…