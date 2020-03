E’ sconsigliato trombare, e se proprio si deve…

Girovagando online mi sono imbattuto in un quotidiano autorevole che pubblicava il parere di un infettivologo in merito all’opportunità o meno di fare l’amore in tempo di Corona Virus.

Dopo aver fatto capire che sarebbe meglio non farlo, questo esimio signore informava che comunque è fattibile se non si avvicinano troppo le alte vie respiratorie a quelle del partner.

Naturalmente ho cominciato a pensare come potrebbe essere la pratica del sesso completo in tali condizioni. Dopo aver considerato varie posizioni possibili sono venuto alla conclusione che quella meno pericolosa è la doggy style, ovvero quella che gli italiani abitualmente chiamano “pecorina”.

In effetti se lui mantiene il busto eretto quella posizione non avvicina le alte vie respiratorie dei due partner. Per i giochi a tre o più partecipanti non vedo buone soluzioni, ma qui si entra in un campo che non prevede necessità e visto che si sconsigliano visite anche ad amici…

Ci sarebbe l’alternativa “a bocca chiusa”, che però sconsiglio vivamente.

Oh, porannoi, come siamo messi.