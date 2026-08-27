La Minghelli s’allarga: altri 1.050 amaranto, ora lo stadio faccia il suo mestiere

AREZZO – La Minghelli s’allarga e, per una volta, non è una promessa infilata dentro una conferenza stampa: ci sono numeri, posti e soprattutto altri 1.050 biglietti da mettere in vendita.

Questa mattina, giovedì 27 agosto, la Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ha espresso parere favorevole all’aumento della capienza di due settori dello stadio “Città di Arezzo”.

La Curva Sud passa da 3.450 a 4.500 posti, mentre il settore ospiti sale da 800 a 1.500. Quest’ultimo resterà comunque sottoposto alle limitazioni stabilite di volta in volta dalla Questura, perché negli stadi italiani anche quando aumentano i seggiolini non diminuiscono mai le carte da compilare.

Il risultato arriva dopo un percorso iniziato oltre due mesi fa e permette finalmente alla società amaranto di rispondere alla crescente richiesta di biglietti. Tradotto dal linguaggio istituzionale a quello dei gradoni: c’è una città che vuole entrare e una curva che, così com’era, cominciava a stare parecchio stretta.

Nelle prossime ore saranno messi in vendita 1.050 tagliandi aggiuntivi per la Minghelli. Attenzione, però: niente vendita online. I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente nelle rivendite autorizzate, con orari e punti vendita che saranno comunicati successivamente.

Insomma, per conquistare un posto contro il Palermo serviranno rapidità, pazienza e probabilmente quella disciplina da fila che ad Arezzo compare soltanto davanti a una biglietteria importante.

La S.S. Arezzo ha ringraziato Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Comune per la disponibilità e la rapidità con cui sono state affrontate le criticità. Un ringraziamento meritato, perché quando istituzioni e società riescono a risolvere un problema prima del fischio d’inizio è giusto segnalarlo: non capita così spesso da poter fare gli schizzinosi.

Sono state previste anche nuove soluzioni per l’accessibilità. Il Comune metterà a disposizione posti riservati alle persone con disabilità nel parcheggio “Baseball”, lungo via Simone Martini, con gestione affidata alla Polizia Locale. La società ha inoltre predisposto ulteriori aree di sosta vicino allo stadio per i tifosi con disabilità e per chi non può deambulare.

Per Arezzo–Palermo i cancelli apriranno alle 17. La società invita tutti ad arrivare con largo anticipo, anche perché con la Serie B i controlli di sicurezza saranno più accurati e presentarsi al tornello all’ultimo minuto potrebbe trasformare l’attesa della partita in una disciplina olimpica.

La notizia vera, però, rimane una: altri 1.050 amaranto potranno entrare in Minghelli. Lo stadio sarà più pieno, la curva più rumorosa e le scuse decisamente più strette.

Adesso tocca alla squadra. Perché i posti li abbiamo conquistati: vediamo di far tremare anche quelli occupati.