Sicurezza, Nisini (Lega): in arrivo nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo

Nuovi rinforzi per il controllo del territorio e la tutela della sicurezza dei cittadini aretini

«Accogliamo con favore l’arrivo di nuovi operatori delle Forze dell’Ordine nel territorio di Arezzo». Lo afferma Tiziana Nisini, deputata toscana della Lega, commentando il piano di incrementi e assegnazioni che rafforzerà i presìdi di sicurezza a livello provinciale.

Nel dettaglio, il piano prevede l’assegnazione di 7 nuove risorse tra la Questura di Arezzo e il commissariato di Montevarchi, 7 operatori alla Polizia Stradale, 2 unità alla Polfer e 1 alla Polizia Postale. Un apporto complessivo significativo, volto a migliorare il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini.

«Si tratta di un’immissione importante di risorse fondamentali – sottolinea Nisini – che rappresenta un risultato concreto del lavoro portato avanti dalla Lega, a partire dal sottosegretario Nicola Molteni, a tutela della legalità e per il rafforzamento delle Forze dell’Ordine. Un segnale chiaro di attenzione verso le esigenze di sicurezza delle comunità locali».

