È stato attivato alle 12.16 il 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1, in direzione nord, al km 346. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre autovetture.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori BLSD della Misericordia di Lucignano e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e i rilievi. Due donne, di 49 e 71 anni, sono state trasportate al pronto soccorso dell’Ospedale della Gruccia in codice 2.
Incidente sull’A1: tre auto coinvolte, due donne in ospedale
Intervento del 118 al km 346 in direzione nord: coinvolte tre auto, due donne trasportate in ospedale in codice 2
-
