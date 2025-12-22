8 C
Comune di Arezzo
lunedì, Dicembre 22, 2025
type here...
HomeIn primo pianoPalati fini una sega: “Alò” lo dice mezz'Arezzo

Palati fini una sega: “Alò” lo dice mezz’Arezzo

Benigni dice “Alò”, giornalista in estasi dialettologica

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Ospite di Che tempo che fa sul Nove, Roberto Benigni parla di tutto lo scibile umano.
La notiziona però è una sola: gli “scappa” un “alò”, prontamente intercettato dai fantomatici palati fini dell’aretinità.
Peccato che quell’“alò” lo dica mezzo Arezzo prima di colazione, l’altro mezzo dopo.
Origini nel Dna? No: dialetto vivo, quotidiano. 
Alò, se va… al prossimo scoop.

Ha emozionato tutti, ha parlato della mamma Isolina, della Madonna del Bagno, di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Monterchi e della Madonna del Parto. Ha parlato del Papa, di Trump, dell’Europa, del destino del mondo e pure dell’universo. Ma la notiziona vera, quella che meritava il titolone col doppio punto esclamativo, è stata una sola:
a Roberto Benigni gli è scappato un “alò”.

Panico. Emozione. Brividi lungo la schiena dell’aretinità militante.

Ospite di Che tempo che fa sul Nove, davanti a Fabio Fazio, Benigni parte alto, altissimo: Papa, Trump, Europa, pace nel mondo. Poi, zac!, l’affondo decisivo:
“Alò”.

La giornalista, solenne come davanti alla Sindone, presenta la cosa così:

“Gli scappa un alò colto solo dai palati fini dell’aretinità”.

Palati fini???
Ma che si scherza? Qui non si parla di tartufo bianco né di verticale di Brunello del ’64.
L’“alò” lo dice almeno il 50% degli aretini, l’altro 50% lo stava per dire ma s’è trattenuto.

L’“alò” non è roba da élite, da circolino chiuso, da sommelier del dialetto.
L’“alò” è pane quotidiano:
Alò muoviti!
Alò se va?
Alò via, che  se fa?

È l’interiezione più iconica del dialetto aretino, viene dal francese allons (“andiamo”), ed è un invito all’azione, al movimento, al fare. Altro che palati fini: è muscolo linguistico, è ginnastica della bocca.

E così mentre Benigni parla della Madonna del Parto a Monterchi, della mamma, della poesia, della politica mondiale, Teletruria scopre l’acqua calda:
le origini restano nel Dna.

Grazie.
Ora si attende il prossimo scoop:
“Benigni ma ‘n du’ vai? e Arezzo trema”.

Articoli correlati:

Due torri sì, due torri no: al Giotto spunta pure il Comitato del “Ma Anche Basta” Arezzo, piovono 200mila euro dalla Regione. Bene il digitale… ma prima troviamo ‘ndo farla la pipì e ‘ndo parcheggiare! Arezzo, Giunta e opposizione tutti d’accordo davanti al panettone Via dell’Infernaccio: dopo 56 anni s’è scoperto di chi è. Ora asfaltatela, bischeri Arezzo, allarme biscia: arrivano i pompieri per un serpente che scappava più di lui Autovelox dei miracoli: ad Arezzo la multa si misura “a naso” La genuflessione del PD aretino a Giani: 920 mila euro e via a lucidare Menchetti botanico colpisce ancora: il comune fa il fico secco

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Pronto soccorso di Arezzo, nuova riorganizzazione in arrivo: l’Asl Toscana sud est punta a migliorare accessi e assistenza
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024