Infiltrazioni d’acqua al San Donato: la Asl avvia subito gli interventi e porge le scuse al personale

L’Azienda sanitaria interviene dopo le infiltrazioni causate dai lavori sulla copertura

In merito alle infiltrazioni d’acqua registrate questa mattina all’Ospedale San Donato di Arezzo, la Asl Toscana Sud Est comunica di aver accertato che l’origine del problema è legata ai lavori di ristrutturazione attualmente in corso sulla copertura dell’edificio.

Una volta individuata la causa, l’Azienda ha immediatamente avviato gli interventi necessari per ripristinare la piena funzionalità degli ambienti interessati e per evitare il ripetersi di disagi analoghi nelle prossime settimane.

La Asl porge inoltre le proprie scuse al personale per i disagi causati dall’accaduto.

Si conferma infine che il nuovo blocco operatorio dell’ospedale è pienamente aperto e operativo.

