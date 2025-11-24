6.3 C
Comune di Arezzo
lunedì, Novembre 24, 2025
type here...
HomeCronacheSportIl Centro Tecnico BM Arezzo cede nettamente in casa alla Cantini Lorano...

Il Centro Tecnico BM Arezzo cede nettamente in casa alla Cantini Lorano Firenze

Pesante ko interno della SBA contro una solida Cantini Lorano Firenze

Redazione
By Redazione

-

Serata da dimenticare per il Centro Tecnico BM Arezzo, travolto sul parquet di casa dalla Cantini Lorano Firenze, che passa al Palasport Estra con un netto 73-49 conquistando due punti pesanti per classifica e fiducia.

Risultato: Centro Tecnico BM Arezzo – Cantini Lorano Firenze 49-73
Parziali: 14-21; 18-40; 34-58

Centro Tecnico BM: Pelucchini 2, Damasco n.e., Toia 15, Raguzzi n.e., Pieri 16, Marcantoni n.e., Corradossi, Lemmi 4, Rapini 2, Francesconi n.e., Cazzanti 2, Vagnuzzi 8.
All. Fioravanti – Ass. Liberto, Fracassi

Cantini Lorano: Euzzor 1, Santin 2, Merlo 5, Betti, Baldasseroni 12, Lurini 9, Scali 17, Del Secco 8, Sulina 9, Castellani n.e., Tintori 10, Lastrucci.
All. Armellini

Quella che doveva rappresentare la gara della ripartenza si è trasformata in una sfida senza appello. L’avvio è equilibrato, ma le triple di Scali e i problemi di falli che colpiscono subito Corradossi e Vagnuzzi complicano la serata amaranto. La SBA cerca soluzioni interne con Pieri, ma nel finale di quarto Firenze costruisce il primo break chiudendo avanti 21-14 grazie ai canestri di Baldasseroni e Del Secco.

Il secondo periodo è il passaggio che spacca la gara: il Centro Tecnico BM rimane inchiodato a soli quattro punti segnati, mentre la Cantini Lorano accelera con autorità, trovando continuità offensiva e grande solidità difensiva. All’intervallo il divario è già pesante (18-40), con gli amaranto incapaci di trovare ritmo e fiducia.

Arezzo prova a scuotersi nella ripresa, ma ogni tentativo di rientro si infrange sulla precisione e sull’ordine degli ospiti, che gestiscono il margine e lo ampliano fino al 58-34 della terza sirena. L’ultimo quarto serve solo a definire il 73-49 finale, punteggio che testimonia la superiorità della formazione fiorentina.

Per la SBA il momento resta complicato, e la prossima trasferta in Piemonte contro il Gran Torino – ancora a secco di vittorie – assume i contorni di un appuntamento da non sbagliare. Servirà una reazione immediata per provare a risalire la classifica in una stagione che, finora, ha regalato pochi sorrisi, con l’unico successo ottenuto contro Cecina, attualmente quarta forza del campionato.

Articoli correlati:

Oggi Pianese–Arezzo: serve una reazione! Primavera 3, Arezzo piegato dal Pontedera: finisce 2-4 al “Comunale” Chi gioca centrocampo? L’Arezzo stringe i denti e guarda avanti Arezzo corto ma coriaceo: 2-1 al Bra e primo posto riconquistato Discobolo 2025: ad Arezzo premi allo sport che educa e unisce Caos Serie C: tra svendite, addii e ricostruzioni… ma l’Arezzo sogna il colpo grosso! Arezzo in ritiro a Dimaro: amichevole con il Napoli il 22 luglio, biglietti già in vendita Due medaglie per All Stars Arezzo ai Play The Games 2025

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Via Anconetana: la luna è più liscia
Articolo successivo
Una squadra duttile, coraggiosa e tutt’altro che “in nove”
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024