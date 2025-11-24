Il Centro Tecnico BM Arezzo cede nettamente in casa alla Cantini Lorano Firenze

Serata da dimenticare per il Centro Tecnico BM Arezzo, travolto sul parquet di casa dalla Cantini Lorano Firenze, che passa al Palasport Estra con un netto 73-49 conquistando due punti pesanti per classifica e fiducia.

Risultato: Centro Tecnico BM Arezzo – Cantini Lorano Firenze 49-73

Parziali: 14-21; 18-40; 34-58

Centro Tecnico BM: Pelucchini 2, Damasco n.e., Toia 15, Raguzzi n.e., Pieri 16, Marcantoni n.e., Corradossi, Lemmi 4, Rapini 2, Francesconi n.e., Cazzanti 2, Vagnuzzi 8.

All. Fioravanti – Ass. Liberto, Fracassi

Cantini Lorano: Euzzor 1, Santin 2, Merlo 5, Betti, Baldasseroni 12, Lurini 9, Scali 17, Del Secco 8, Sulina 9, Castellani n.e., Tintori 10, Lastrucci.

All. Armellini

Quella che doveva rappresentare la gara della ripartenza si è trasformata in una sfida senza appello. L’avvio è equilibrato, ma le triple di Scali e i problemi di falli che colpiscono subito Corradossi e Vagnuzzi complicano la serata amaranto. La SBA cerca soluzioni interne con Pieri, ma nel finale di quarto Firenze costruisce il primo break chiudendo avanti 21-14 grazie ai canestri di Baldasseroni e Del Secco.

Il secondo periodo è il passaggio che spacca la gara: il Centro Tecnico BM rimane inchiodato a soli quattro punti segnati, mentre la Cantini Lorano accelera con autorità, trovando continuità offensiva e grande solidità difensiva. All’intervallo il divario è già pesante (18-40), con gli amaranto incapaci di trovare ritmo e fiducia.

Arezzo prova a scuotersi nella ripresa, ma ogni tentativo di rientro si infrange sulla precisione e sull’ordine degli ospiti, che gestiscono il margine e lo ampliano fino al 58-34 della terza sirena. L’ultimo quarto serve solo a definire il 73-49 finale, punteggio che testimonia la superiorità della formazione fiorentina.

Per la SBA il momento resta complicato, e la prossima trasferta in Piemonte contro il Gran Torino – ancora a secco di vittorie – assume i contorni di un appuntamento da non sbagliare. Servirà una reazione immediata per provare a risalire la classifica in una stagione che, finora, ha regalato pochi sorrisi, con l’unico successo ottenuto contro Cecina, attualmente quarta forza del campionato.