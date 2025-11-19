8.8 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Novembre 19, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàPiedibus: 7.000 km a piedi e 1.000 kg di CO₂ risparmiati. Nuovi...

Piedibus: 7.000 km a piedi e 1.000 kg di CO₂ risparmiati. Nuovi premi per i bambini

Il progetto che trasforma il tragitto casa-scuola in un gesto quotidiano di sostenibilità e salute

Redazione
By Redazione

-

Il progetto Piedibus delle scuole primarie di Arezzo conferma anche per l’anno 2024/2025 risultati eccellenti: oltre 7.000 km percorsi a piedi dagli alunni e più di 1.000 kg di CO₂ risparmiati. L’iniziativa, sostenuta da Legambiente e FIAB Arezzo, coinvolge otto scuole e promuove mobilità sostenibile, salute e autonomia nei bambini.

“Il Piedibus è un esempio concreto di città sostenibile e partecipata”, afferma l’assessore Alessandro Casi, ringraziando volontari e scuole per la collaborazione.

La novità di quest’anno è il “patentino del Piedibus”, che premia la costanza dei piccoli camminatori: un coprizaino ad alta visibilità dopo 11 presenze e un orologio contapassi dopo 21.

Il progetto continua così a trasformare il tragitto casa-scuola in un’esperienza quotidiana di socialità, benessere e cittadinanza attiva.

Articoli correlati:

Piazza Zucchi al centro: quattro mesi di idee, sicurezza e rigenerazione sociale Ex Scalo Merci: da “non luogo” a parte viva della città. Serve una visione urbana condivisa Inaugurato il nuovo sottoattraversamento ciclopedonale sulla linea Arezzo-Stia e la pista ciclabile che collega i centri commerciali al centro città Arezzo presenta la New Public Library: il nuovo cuore culturale e sociale della città Al via il concorso per il bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro della 148ª edizione della Giostra del Saracino Sharing mobility gratuita ad Arezzo per gli abbonati al trasporto pubblico fino a fine 2025 Rotary Club Arezzo: Roberto Francini è il nuovo presidente Asl Toscana Sud Est, addio ai numeri verdi: dal 1° luglio un solo numero per il CUP

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Monterchi, auto rubata e fuga a piedi: fermati due sospetti rapinatori
Articolo successivo
Giornata delle Vittime della Strada: la Prefettura di Arezzo rilancia l’impegno per la sicurezza
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024