Piedibus: 7.000 km a piedi e 1.000 kg di CO₂ risparmiati. Nuovi premi per i bambini

Il progetto Piedibus delle scuole primarie di Arezzo conferma anche per l’anno 2024/2025 risultati eccellenti: oltre 7.000 km percorsi a piedi dagli alunni e più di 1.000 kg di CO₂ risparmiati. L’iniziativa, sostenuta da Legambiente e FIAB Arezzo, coinvolge otto scuole e promuove mobilità sostenibile, salute e autonomia nei bambini.

“Il Piedibus è un esempio concreto di città sostenibile e partecipata”, afferma l’assessore Alessandro Casi, ringraziando volontari e scuole per la collaborazione.

La novità di quest’anno è il “patentino del Piedibus”, che premia la costanza dei piccoli camminatori: un coprizaino ad alta visibilità dopo 11 presenze e un orologio contapassi dopo 21.

Il progetto continua così a trasformare il tragitto casa-scuola in un’esperienza quotidiana di socialità, benessere e cittadinanza attiva.