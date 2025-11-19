8.8 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Novembre 19, 2025
type here...
HomeCronacheAttualitàGiornata delle Vittime della Strada: la Prefettura di Arezzo rilancia l’impegno per...

Giornata delle Vittime della Strada: la Prefettura di Arezzo rilancia l’impegno per la sicurezza

Una giornata di sensibilizzazione con studenti e forze dell’ordine per ricordare le vittime e promuovere comportamenti responsabili

Redazione
By Redazione

-

In occasione della Giornata Mondiale e Nazionale in Memoria delle Vittime della Strada, la Prefettura di Arezzo ha riunito circa 80 studenti degli istituti Buonarroti-Fossombroni e Margaritone-Vasari per un incontro dedicato alla prevenzione degli incidenti. All’iniziativa hanno partecipato Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Usl Toscana sud-est, Motorizzazione civile, Provincia, Comune e Ufficio Scolastico Provinciale, insieme alle Polizie Municipali impegnate nei progetti di educazione stradale.

Nel corso dell’incontro forze dell’ordine ed esperti hanno evidenziato che oltre il 90% degli incidenti è causato da distrazione, velocità e abuso di alcol o stupefacenti. I dati provinciali 2024 registrano 14 decessi (in calo rispetto ai 23 del 2023), mentre gli incidenti aumentano da 873 a 912, con feriti in crescita da 1145 a 1210. Le fasce più colpite vanno dai 45 ai 55 anni, con picchi di incidentalità nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato intorno alle ore 17.

Gli studenti hanno partecipato a simulazioni di guida alterata e a percorsi che riproducono gli effetti dell’ebbrezza, sperimentando direttamente le conseguenze dei comportamenti rischiosi.

Il Prefetto ha invitato a trasformare la ricorrenza in un impegno costante: «Solo con l’apporto di tutti le nostre strade possono diventare davvero più sicure».

Articoli correlati:

Giovani e prevenzione: al Men/Go Festival un presidio contro le infezioni sessualmente trasmissibili Ferragosto 2025: piano straordinario per la viabilità in provincia di Arezzo Funghi, prevenzione indispensabile: nel 2024 oltre 60 intossicazioni nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto Il CSI Arezzo contro il bullismo: al via un questionario anonimo per ascoltare e sostenere gli studenti Cortona, task force contro il West Nile: collaborazione tra CB2, Comuni, Asl e Istituto Zooprofilattico La classe terza D dell’Istituto Comprensivo Vasari scopre il cuore della Protezione Civile A1, stop ai sorpassi dei tir tra Incisa e Chiusi: protesta degli autotrasportatori aretini Arezzo presenta la New Public Library: il nuovo cuore culturale e sociale della città

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Piedibus: 7.000 km a piedi e 1.000 kg di CO₂ risparmiati. Nuovi premi per i bambini
Articolo successivo
A scuola di affetività? Macchè, meglio lasciarli studiare su Pornhub
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024