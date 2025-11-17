I Vigili del Fuoco salvano un istrice isolato dall’innalzamento dell’Arno a Subbiano

Nel pomeriggio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo è intervenuta nel comune di Subbiano per mettere in salvo un istrice rimasto bloccato sull’alveo del fiume Arno. L’animale, sorpreso dal rapido innalzamento del livello del fiume a causa delle abbondanti piogge, era rimasto isolato su un piccolo isolotto senza possibilità di raggiungere la riva.

Gli operatori della Fauna Selvatica, giunti per primi sul posto, hanno tentato di avvicinarsi al selvatico, ma le condizioni del fiume hanno reso impossibile l’operazione. A quel punto è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Utilizzando tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), due Vigili del Fuoco si sono calati fino all’isolotto, hanno raggiunto l’istrice e lo hanno messo in sicurezza all’interno di un apposito trasportino. Una volta portato a riva, l’animale è stato affidato agli operatori della Fauna Selvatica che, dopo gli accertamenti del caso, lo hanno liberato in una zona sicura.

Un intervento rapido e coordinato che ha permesso di riportare in libertà il selvatico senza conseguenze, dimostrando ancora una volta l’importanza della collaborazione tra enti nella tutela della fauna locale.