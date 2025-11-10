9.9 C
Sala operativa 118

Scontro tra due auto a Faella: due feriti, grave un 58enne

Intervento del 118 sulla SP9 fiorentina nel tardo pomeriggio

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17.30, i sanitari del 118 dell’ASL Toscana Sud Est sono intervenuti in località Faella, lungo la SP9 fiorentina, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili.

Nell’urto sono rimaste ferite due persone: un uomo di 58 anni, trasportato in codice 3 all’ospedale della Gruccia, e una donna di 22 anni, trasferita nello stesso nosocomio in codice 2. Sul posto sono intervenute l’automedica, le ambulanze BLSD della Misericordia di Pian di Scò e della Misericordia di Loro Ciuffenna, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione del traffico.

