Miotto punisce l’ex squadra: il San Marino passa ad Arezzo. Le amaranto ancora a secco di vittorie.

Le amaranto lottano ma vengono punite da un gol nel primo tempo: al “Nespoli” decide Miotto, ex della gara

Ritorno amaro in campo per l’ACF Arezzo dopo la sosta per le nazionali. Al “Bruno Nespoli” le ragazze di mister Benedetti cedono di misura al San Marino Academy, sconfitte 0–1 da una rete dell’ex di giornata, Miotto, siglata al 41’ del primo tempo.

Le amaranto partono con determinazione, costruendo buone trame e provando a colpire con Tamburini e Lorieri, ma senza fortuna. Le ospiti si rendono pericolose con Sechi, che colpisce la traversa su punizione, preludio al vantaggio: Miotto scatta sul filo del fuorigioco e batte Di Nallo con un preciso pallonetto.

Nella ripresa l’Arezzo alza il ritmo, cercando il pareggio con Vlassopoulou e Razzolini, ma la difesa del San Marino regge bene e Limardi si conferma decisiva. Nonostante la spinta finale, il punteggio non cambia.

Termina 0–1: l’ACF Arezzo non riesce a ritrovare la vittoria dopo la sconfitta di Verona, restando con l’amaro in bocca per le occasioni mancate.
Risultato finale:
ACF Arezzo – San Marino Academy 0–1
Marcatrice: Miotto (41’)

