14.9 C
Comune di Arezzo
sabato, Ottobre 25, 2025
type here...
HomeCronacheFatti di cronacaAddio a “Maurino”, volto amato delle commedie anni ’80

Addio a “Maurino”, volto amato delle commedie anni ’80

All’ospedale San Donato di Arezzo si è spento Mauro Di Francesco, indimenticabile protagonista di film cult come Attila flagello di Dio e Sapore di mare 2. L’attore aveva scelto la Valdichiana come rifugio sereno negli ultimi anni di vita

Redazione
By Redazione

-

Si è spento a 75 anni Mauro Di Francesco, attore simbolo del cinema comico italiano. Viveva tra Monte San Savino e Lucignano.

Si è spento all’età di 75 anni Mauro Di Francesco, per tutti “Maurino”, uno dei volti più amati della commedia italiana degli anni Ottanta. L’attore, residente da tempo tra Monte San Savino e Lucignano, è morto all’ospedale San Donato di Arezzo, dove era ricoverato da alcuni giorni.

Nato a Milano nel 1951, figlio di una sarta teatrale e di un direttore di palcoscenico, Di Francesco ha respirato fin da bambino l’aria del palcoscenico. Dopo le prime esperienze in televisione e nei caroselli degli anni ’60, si è affermato al Derby Club di Milano, fucina di grandi talenti comici insieme a Diego Abatantuono, Giorgio Porcaro, Enzo Jannacci e Massimo Boldi.

Proprio con Abatantuono, suo grande amico, ha condiviso alcuni dei film più iconici del periodo:
“I fichissimi”, “Attila, flagello di Dio”, “Il ras del quartiere”, “Sapore di mare 2”, “Abbronzatissimi”, “Chewingum” e molti altri titoli che hanno segnato un’epoca del cinema leggero italiano.

Negli ultimi anni aveva lavorato con Jerry Calà nel film “Odissea nell’ospizio”, ambientato in una casa di riposo per vecchi attori intitolata a Walter Chiari — una pellicola che, in modo quasi simbolico, ha chiuso il suo percorso artistico con il sorriso e la malinconia che lo hanno sempre accompagnato.

“Maurino” lascia il ricordo di un artista genuino, ironico e sempre pronto alla battuta, amato dal pubblico per la sua simpatia naturale.

La comunità della Valdichiana aretina, dove aveva scelto di vivere negli ultimi anni, si stringe nel dolore per la scomparsa di un attore che ha fatto sorridere generazioni di italiani.

Articoli correlati:

Ruba durante la Comunione e mentre si spengono le candele: ladro seriale accusato di 18 furti, due avvenuti in chiesa Scontro frontale sul raccordo Arezzo-Battifolle: due feriti trasportati in ospedale Incidente tra auto e moto ad Arezzo: 24enne trasportata in ospedale Incidente tra due auto sulla SS73 ad Arezzo: due feriti in codice 2 al San Donato Arezzo, arrestato spacciatore in flagranza: sequestrati cocaina, hashish e contanti Terrore ad Arezzo: 55enne attende l’ex compagna fuori dal lavoro con una pistola, arrestato Incendio in un appartamento a Chiani: intervento dei Vigili del Fuoco, due persone controllate per inalazione di fumo Arezzo, furto al ristorante dell’Hotel Piero della Francesca: ladro forza gli infissi e porta via la cassa

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Democrazia o Illusione di Scelta?
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024