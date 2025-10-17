10.1 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 17, 2025
type here...
HomeBlogsLa Baffa e i tre scapoli del dopoguerra

La Baffa e i tre scapoli del dopoguerra

Il gossip di Cesare Fracassi
Amicizia, galanteria e piccoli segreti in un’Italia che cercava di ricominciare

Cesare Fracassi
By Cesare Fracassi

-

Erano amici prima e dopo la guerra. Alcuni, dopo l’8 settembre, si erano sposati e avevano messo su famiglia. C’era chi era stato nei Bersaglieri paracadutisti, chi nei carristi, chi nell’esercito; chi era morto in Africa, chi era naufragato, chi era rimasto sotto le bombe.
Il gruppo dei sopravvissuti, pur avendo famiglia, rimase unito: tutti tifosi dell’Arezzo, legati da ricordi e amicizie profonde. Ma di quel gruppo erano rimasti in tre, soltanto tre scapoloni.

Uno di loro era Andrea, il mio padrino: elegante, distinto, stimato da tutti. La domenica pranzava sempre da noi. Era talmente benvoluto che lo nominarono amministratore di una società che gestiva gli impianti e l’albergo della Burraia.
Il secondo era Attilio, un uomo non alto, ma con spalle larghe come un armadio.
Il terzo, Camillo, era il più simpatico: basso, un po’ grassottello, sempre a bordo della sua Topolino. Viveva con le sorelle, e con loro condivideva una quotidianità semplice e allegra.

Ebbene, tutti e tre — senza moglie né figli — frequentavano la Baffa.

La Baffa era una signora non ancora sposata (di cui non farò il nome), che accoglieva con garbo le attenzioni dei tre, senza mai decidersi a quale di loro concedere la mano — ammesso che qualcuno gliel’avesse mai chiesta!
Era una donna di aspetto piacevole, con un solo piccolo difetto: un po’ di peluria sul labbro superiore.

Articoli correlati:

Il tempo dei pantaloni corti. Ricordi d’estate e d’avventura Macché virus! Cronaca semiseria di una steffining coitale Lucy, il pappagallo albino dagli occhi rossi che ha trovato casa e affetto Leonardo Bruni e il valore della libertà civica Il Vasari conosceva Andrea ma non Pietro del Monte Un concorso truccato e un Var che guarda altrove Alla scoperta di antiche mura: un saggio ai bastioni di Arezzo Dazi, sovranismo e memorie di economia politica

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Fu mai
Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024