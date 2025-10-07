8.6 C
Comune di Arezzo
martedì, Ottobre 7, 2025
HomeCronacheFatti di cronaca

Motociclista tedesco cade in una scarpata a Cavriglia: soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato a Careggi

Intervento dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso in località Caiano, nel comune di Cavriglia

Redazione
Redazione

-

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, distaccamento di Montevarchi, sono intervenuti in località Caiano, nel Comune di Cavriglia, per il soccorso a una persona coinvolta in un incidente motociclistico.

Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista di origine tedesca ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una scarpata adiacente alla strada per circa dieci metri. L’uomo ha riportato la frattura di una gamba e probabili altre lesioni agli arti superiori.

A seguito dell’impatto, la moto ha preso fuoco, provocando al conducente lievi ustioni. Il ferito è stato recuperato dai Vigili del Fuoco con l’assistenza del personale aerosoccorritore giunto a bordo dell’elicottero Drago VF.

Successivamente, l’uomo è stato elitrasportato con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi. Sul posto anche i Carabinieri e il personale sanitario.

Articoli correlati:

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
