Regnanti domina al Trofeo Zanchi: doppietta Hopplà e trionfo di squadra

Il campione toscano élite conquista per il secondo anno consecutivo il Trofeo Zanchi a Castiglion Fibocchi, precedendo Ceroli e il compagno Manenti in una gara segnata dal dominio del Team Hopplà
Redazione
By Redazione

Matteo Regnanti firma il bis al Trofeo Zanchi e regala al Team Hopplà una giornata da incorniciare. Sul traguardo di Castiglion Fibocchi, il campione toscano élite ha vinto in solitaria, confermandosi padrone della corsa come già nel 2024.

Una vittoria costruita con intelligenza tattica e cuore, in una gara dura e selettiva. Dopo una prima parte di corsa animata da una lunga fuga di Stefano Masciarelli (Aran Cucine Vejus), il gruppo si è infiammato sulla salita di Monsoglio, dove si è formato il quintetto decisivo: Regnanti e Manenti (Hopplà), Ceroli e De Laurentis (Aran) e Crescioli (Maltinti).

A tre chilometri dal traguardo, l’allungo di Regnanti e Ceroli ha deciso la corsa. Il valdarnese, impeccabile nella gestione dello sforzo, ha staccato l’avversario negli ultimi metri, tagliando il traguardo con tre secondi di vantaggio. Terzo posto per Marco Manenti, a completare una doppietta Hopplà che fotografa il dominio della formazione di Stefano Roncalli.

Per Regnanti è la seconda vittoria stagionale dopo il Gran Premio Città di Empoli, in un 2025 da protagonista: già tre secondi posti, sei terzi e il titolo regionale élite.

Il Trofeo Zanchi, valido anche come 74° Trofeo Festa della Madonna del Rosario, è stato organizzato dalla Fracor e G.S. Acli di Castiglion Fibocchi, con il patrocinio del Comune e nel ricordo di figure storiche del ciclismo toscano come Mario Zanchi, Fosco Frasconi e Ezio Mannucci.

Ordine d’arrivo – 74° Trofeo Zanchi (km 141, media 42,677 km/h)

  1. Matteo Regnanti (Team Hopplà) 3h18’14”
  2. Umberto Ceroli (Aran Cucine Vejus) a 3″
  3. Marco Manenti (Team Hopplà) a 37″
  4. Giuseppe De Laurentis (Aran Cucine Vejus) a 40″
  5. Giosuè Crescioli (Maltinti Banca Cambiano) a 51″
  6. Edwin Sierra Rubio (Aran Cucine Vejus) a 1’47”
  7. Valentino Mercatali (Futura Team) a 2’33”
  8. Tommaso Alunni (Team Technipes InEmiliaRomagna)
  9. Romeo Alessandro Zanetti (Maltinti Banca Cambiano) a 2’44”
  10. Luca Mazza (Pol. Tripetetolo Seanese)

Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
