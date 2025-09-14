Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19:10, il 118 della ASL TSE è intervenuto lungo la SS73 ad Arezzo, nei pressi del bivio per il valico dello Scopetone, a seguito di un incidente che ha coinvolto uno scooter. Sul luogo dell’accaduto sono giunte un’automedica, un’ambulanza della Croce Rossa di Arezzo e le forze dell’ordine.
Un uomo di 49 anni, rimasto ferito, è stato inizialmente trasportato in codice 3 al pronto soccorso di Arezzo. Nella notte, viste le sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena, sempre in codice 3.
Incidente sulla SS73 ad Arezzo: 49enne trasferito alle Scotte in codice 3
Scooterista ferito gravemente sulla SS73, necessario il trasferimento d’urgenza
-
