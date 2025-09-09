Arezzo, stangata per Cutolo: il ds fermato fino al 30 settembre

Dalla protesta all’espulsione, fino alla squalifica. È costato caro a Nello Cutolo l’episodio di sabato scorso contro la Vis Pesaro: il direttore sportivo amaranto è stato inibito dal giudice sportivo fino al 30 settembre.

Il cartellino rosso era scattato già al 7’ del primo tempo, quando, dopo una revisione FVS, Cutolo aveva reagito con proteste veementi e un gesto ritenuto offensivo nei confronti dell’arbitro. Un comportamento che non è passato inosservato e che ha portato alla stangata ufficiale.

Per l’Arezzo si tratta di una tegola non da poco: il ds non potrà seguire la squadra dalla panchina nelle prossime partite, in un momento già delicato della stagione. Toccherà ora allo staff amaranto stringersi attorno al gruppo per non far pesare l’assenza del proprio dirigente di riferimento.