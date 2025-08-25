24.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Agosto 25, 2025
Effrazione alla Centrale 118 di Arezzo, fermato il responsabile

Effrazione alla Centrale 118 di Arezzo, fermato il responsabile

Forzate le porte nella sede del 118, intervento immediato delle forze dell’ordine, nessun danno a persone

Momenti di tensione ieri sera alla Centrale 118 di Arezzo, dove intorno alle 21.30 un uomo si è introdotto nei locali forzando le porte di alcune stanze. A dare l’allarme è stato il personale di servizio che, insospettito dai rumori, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

Il tempestivo intervento degli agenti, insieme agli operatori della Centrale, ha permesso di fermare il responsabile dell’effrazione. Fortunatamente non si registrano danni a persone né conseguenze per l’attività della struttura, fatta eccezione per le porte danneggiate. Nella mattinata di oggi è stata formalizzata la denuncia.

“Una nottata movimentata che, anche se con danni limitati, ha creato qualche scombussolamento – ha commentato il Responsabile Area Dipartimentale Emergenza Territoriale 118 Simone Nocentini –. La Centrale 118 è un luogo particolarmente sensibile e delicato, sia per le strumentazioni che ospita che per l’attività che vi si svolge, e come tale deve essere tutelata. Ringrazio gli operatori per la prontezza d’animo e le forze dell’ordine per il rapido intervento. Ci auguriamo che episodi simili non si ripetano più”.

