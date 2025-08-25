24.7 C
Arezzo incorona Sibi Consoni: il coro di Roberta Paraninfo vince il Gran Premio “Città di Arezzo” e vola all’Europeo 2026

Il coro italiano si aggiudica il Gran Premio “Città di Arezzo” e ottiene l’accesso al Gran Premio Europeo 2026 in un’edizione dedicata a Palestrina.

Il coro Sibi Consoni, diretto da Roberta Paraninfo, che al 73° Concorso Polifonico Internazionale Guido d’Arezzo ha conquistato il prestigioso Gran Premio Città di Arezzo, ottenendo così l’accesso diretto al Gran Premio Europeo di Canto Corale 2026. L’ensemble si è distinto in più categorie – cori misti, programma di musica sacra, programma monografico – e ha ricevuto anche una menzione speciale per l’interpretazione del brano Eternità, apprezzato dalla giuria per intensità e raffinatezza.

Una settimana di eventi a ingresso libero, che hanno animato i luoghi simbolo della città – dalla Cattedrale dei Santi Pietro e Donato alla Fortezza Medicea, fino alla Basilica di San Domenico.

Tra gli altri riconoscimenti spiccano il Premio da Paul in Maria Teresa honour al coro The Mad Singers di Hong Kong, diretto da Chi Hin Danny Wu e Christien Wong (anche vincitori della sezione di musica profana), e il premio per il canto monodico liturgico medievale al gruppo italo-spagnolo Schola Cantorum Cantus fugiens, diretto da Chiara Mazzoletti. Una menzione speciale al Festival internazionale di Canto popolare è andata invece all’Ensemble vocale Volantis, guidato da Benedetta Nofri.

