23.1 C
Comune di Arezzo
domenica, Agosto 24, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo femminile strapazza Bologna 3-2… ma perde 3-2!

Arezzo femminile strapazza Bologna 3-2… ma perde 3-2!

Alla fine, più che una partita, pare un quiz: “indovina chi ha vinto”!

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Notizia bomba da Teletruria on line: l’ACF Arezzo femminile avrebbe vinto l’amichevole a Bologna per 3-2.
Peccato che… nel campo le amaranto l’hanno persa 3-2!

Il primo tempo era partito bene, con Razzolini che aveva schiaffato dentro l’1-0 e fatto sognare.
Poi però nella ripresa le bolognesi, evidentemente rinforzate da una cassetta di mortadella e due litri di frizzantino, han ribaltato tutto con Lahteenmaki e Marengoni.

Le ragazze di Benedetti ci hanno pure creduto, rimettendo pari con Vlassopoulou… ma niente, Lindfors ha deciso che bisognava far godere la cronaca sportiva: gol del 3-2 e Arezzo a casa con la faccia da “vincenti perdenti”.

Insomma: in campo han perso, in internet han vinto. È l’era digitale, bellezza!

Articoli correlati:

Arezzo sott’acqua, ma a Teletruria splende il sole: nubifragio censurato per non bagnare gli amministratori? Sicurezza allo stadio: più che una partita, un’operazione a cuore aperto Travaso d’immondizia: Rigutino s’inzuppa di sudicio Arezzo: le barriere resistono più dei Longobardi Teorie del complotto: un’arte nobile tra paranoia e spettacolo Il Dantedì dell’Ortica Buche, tombini e degrado: l’amministrazione accelera… ma solo sulle due ruote Ubriaco a piedi? L’unica multa che rischi è quella della sfiga (o dell’asfalto)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Polifonico, il ricordo di un festival che univa la città
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024