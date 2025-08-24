Arezzo femminile strapazza Bologna 3-2… ma perde 3-2!

Notizia bomba da Teletruria on line: l’ACF Arezzo femminile avrebbe vinto l’amichevole a Bologna per 3-2.

Peccato che… nel campo le amaranto l’hanno persa 3-2!

Il primo tempo era partito bene, con Razzolini che aveva schiaffato dentro l’1-0 e fatto sognare.

Poi però nella ripresa le bolognesi, evidentemente rinforzate da una cassetta di mortadella e due litri di frizzantino, han ribaltato tutto con Lahteenmaki e Marengoni.

Le ragazze di Benedetti ci hanno pure creduto, rimettendo pari con Vlassopoulou… ma niente, Lindfors ha deciso che bisognava far godere la cronaca sportiva: gol del 3-2 e Arezzo a casa con la faccia da “vincenti perdenti”.

Insomma: in campo han perso, in internet han vinto. È l’era digitale, bellezza!