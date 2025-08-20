Pratovecchio Stia, medico e infermiera si scusano: “Solo un gesto simbolico per la pace, nessuno spreco di farmaci

Dopo il clamore suscitato dal video che le ritraeva mentre gettavano confezioni di medicinali nel cestino della Casa della Salute di Pratovecchio Stia, la dottoressa e l’infermiera coinvolte hanno diffuso un nuovo filmato di chiarimento e scuse.

Le due professioniste hanno spiegato che non si trattava di farmaci acquistati con soldi pubblici, bensì di campioni gratuiti, peraltro costituiti da salviette e integratori, e che non sono mai stati realmente buttati via. “Non volevamo offendere nessuno – dichiarano –. Era soltanto un gesto simbolico in favore della pace”.

Nel video chiariscono anche che la registrazione è stata effettuata fuori dall’orario di lavoro, a un’ora dal termine del turno, e che nessuna risorsa del sistema sanitario è stata sprecata. Le scuse arrivano “per tutte le persone che si sono sentite offese o fraintese”, precisando che l’intento non era certo quello di mancare di rispetto alla struttura pubblica né ai cittadini.

Nonostante il chiarimento, la vicenda continua ad alimentare discussioni sui social e resta aperta l’indagine interna dell’Asl Toscana Sud Est, che aveva già fatto sapere di voler ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.