Arezzo, rapinano una collanina alla stazione: fermati dalla Polizia quattro minorenni

Un cittadino straniero lo scorso 14 luglio è stato vittima di una rapina nel sottopasso della stazione ferroviaria di Arezzo. L’episodio è stato reso noto dalla polizia questa mattina.

L’uomo, mentre camminava, è stato avvicinato da quattro giovani che lo hanno bloccato, impedendogli di proseguire, e gli hanno intimato di consegnare la collanina che indossava.

Al suo rifiuto, uno dei ragazzi lo ha immobilizzato cingendogli il collo con un braccio, mentre un complice gli strappava con forza il monile. Subito dopo, il gruppo si è allontanato dirigendosi verso il centro città.

La vittima, mantenendo la calma, ha seguito a distanza i rapinatori fino al piazzale della stazione, dove ha notato una pattuglia della Polizia Ferroviaria. Dopo aver raccontato agli agenti l’accaduto e fornito una descrizione dei giovani, i poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca dei responsabili.

Pochi minuti dopo, i quattro sono stati rintracciati e fermati in via Guido Monaco. Gli agenti hanno recuperato la collanina in argento appena sottratta e restituita al legittimo proprietario.

I ragazzi, tutti minorenni e senza documenti, sono stati accompagnati negli uffici della Polizia Ferroviaria di Arezzo per l’identificazione. Successivamente sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per il reato di rapina in concorso.