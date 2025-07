Tovaglia a Quadri, 30 anni di storie a tavola: memoria, teatro e comunità in scena ad Anghiari

Dal 10 al 19 agosto 2025 il Castello di Sorci di Anghiari ospiterà la 30ª edizione di Tovaglia a Quadri, la celebre “cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate”. Un anniversario importante per un evento che in tre decenni è diventato un fenomeno culturale, sociale e identitario, capace di raccontare l’evoluzione di una comunità attraverso il cibo e il teatro.

Per celebrare i suoi trent’anni, Tovaglia a Quadri propone un programma speciale che affianca alla consueta cena-spettacolo una mostra, una pubblicazione e la condivisione online dei copioni delle prime 29 edizioni.

Scritto da Paolo Pennacchini e Andrea Merendelli e interpretato dagli abitanti della Valtiberina, Tovaglia a Quadri è da sempre un evento sold-out, con lunghe liste d’attesa. Il segreto? Una drammaturgia costruita sui racconti della memoria collettiva, con storie locali capaci di riflettere il tempo presente e il contesto nazionale.

“Da trent’anni raccontiamo noi stessi – affermano gli autori – e, guardandoci oggi, vediamo volti, strumenti e abitudini cambiati. Eppure, ciò che siamo rimane riconoscibile in profondità, come una filigrana. Ogni anno, mettiamo in scena i mutamenti della nostra gente, esorcizzando paure, immaginando futuri possibili, stratificando sapere e identità. Questo trentesimo anniversario è il momento per rendere visibile e consapevole il patrimonio immateriale che abbiamo costruito insieme.”

Un riconoscimento a questo lungo e intenso lavoro è arrivato nel 2024 con la candidatura al Premio Ubu (categoria “Progetti Speciali”) e il Premio dell’Associazione Nazionale Critici Italiani, che ha motivato così il riconoscimento: “Tovaglia a Quadri è convivialità che si fa comunità; microstoria che incontra la Storia con la S maiuscola; passato che dialoga col presente per ammonire sul futuro inquieto dei nostri anni. Un esempio di come il teatro possa custodire e rinnovare l’identità di un territorio, offrendo un’ancora di appartenenza in un presente fluido e incerto.”

Spassato: la trama del 2025

L’edizione 2025, dal titolo Spassato, si interroga sul valore e sulla fragilità della memoria. Al Castello di Sorci apre la prima Spa della vallata, un centro benessere dedicato al relax e alla leggerezza, con un percorso che promette – letteralmente – di far “dimenticare” i brutti ricordi. Tuttavia, tra vapori e percorsi wellness, emergono libri, caratteri tipografici e volumi polverosi dell’antica Universitas di Sorci, che riportano alla luce la storia e pongono un dilemma: è facile perdere la memoria collettiva, ma può davvero una Spa cancellare il passato? La Storia non si scrive sull’acqua, e anche la storia dell’acqua ha bisogno della carta. E se nessuno legge più nulla, che fine farà il post-memoria?

Eventi collaterali: mostra e libro celebrativo

Dal 9 al 19 agosto sarà visitabile la mostra “30 anni sopra una Tovaglia”, allestita nel Tempietto del Castello di Sorci, aperta dalle 18 alle 20. Un viaggio tra immagini, oggetti e testimonianze che hanno reso Tovaglia a Quadri un tassello fondamentale della memoria collettiva della Valtiberina.

Sempre dal 9 agosto sarà disponibile il libro “30 anni sopra una Tovaglia”, a cura di Andrea Merendelli e Paolo Pennacchini (Aboca Edizioni), con estratti dai copioni, fotografie di Giovanni Santi e rassegna stampa. I copioni delle edizioni precedenti saranno consultabili anche online sul sito ufficiale e sui canali social dell’evento.

Produzione e partner

Tovaglia a Quadri è prodotto da Teatro di Anghiari APS, con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, Comune di Anghiari, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Residenze Artistiche Toscane, Mutua Camminare Insieme, Aboca Edizioni, Associazione Pro Anghiari, e con il contributo di numerose realtà locali.

Biglietti e informazioni

Vendita online: dal 28 luglio su www.tovagliaquadri.com

Vendita al botteghino: 1, 2, 3 agosto, ore 16:00 – 19:00, presso Terrazza Busatti (Via Mazzini – Anghiari)

INFO:

📧 info@tovagliaaquadri.com

📞 +39 351 6787863

🌐 www.tovagliaquadri.com