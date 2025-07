Incendio a Pietraia di Cortona: Vigili del Fuoco e mezzi aerei in azione per domare le fiamme

Dalle ore 17 di oggi, lunedì 21 luglio, i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono impegnati in un intervento per un vasto incendio di vegetazione in località Pietraia, nel Comune di Cortona. Sul posto stanno operando squadre provenienti dal Distaccamento di Cortona e dalla sede centrale di Arezzo, con un dispiegamento complessivo di tre mezzi e sette unità.

Le fiamme hanno interessato diversi ettari di campi incolti e vigneti, minacciando alcune abitazioni sparse nella zona e un agriturismo. Coinvolto anche un capanno. Grazie al tempestivo intervento delle squadre, i fronti attivi dell’incendio sono stati messi sotto controllo, anche se le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. A breve inizieranno le attività di bonifica per mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali riprese del fuoco.

Sul luogo dell’incendio sono presenti anche le squadre del Sistema AIB (Antincendi Boschivi) della Regione Toscana, coordinate da un Direttore delle Operazioni, in sinergia con la Polizia Municipale di Cortona e i Carabinieri Forestali.

A supporto delle operazioni a terra sono intervenuti anche due elicotteri: uno dei Vigili del Fuoco proveniente dal Reparto Volo di Cecina e un secondo mezzo aereo del sistema regionale, entrambi impegnati nelle operazioni di spegnimento dall’alto.

L’intervento congiunto ha permesso di contenere l’incendio evitando danni maggiori a persone e strutture, ma la situazione resta sotto monitoraggio fino al termine delle operazioni.