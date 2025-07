Arezzo: i commercianti in prima linea contro la droga con Mondo Libero dalla Droga

Sabato 19 luglio 2025, i volontari dell’associazione Mondo Libero dalla Droga Italia hanno portato nel cuore di Arezzo un’importante iniziativa di prevenzione, coinvolgendo numerosi commercianti del centro storico.

Negli esercizi aderenti sono stati distribuiti centinaia di opuscoli informativi, parte della collana “La Verità sulla Droga”, che affrontano in modo chiaro e documentato le conseguenze dell’uso di stupefacenti e alcol. Gli opuscoli sono ora a disposizione dei clienti, ben visibili su banconi e tavolini, con l’obiettivo di raggiungere quante più persone possibile, soprattutto giovani e famiglie.

I materiali trattano diverse sostanze: eroina, cocaina, marijuana, alcol, farmaci da prescrizione e droghe sintetiche, analizzandone gli effetti, le strategie usate dagli spacciatori e includendo testimonianze reali di ex tossicodipendenti.

Informare per prevenire: questa la missione dei volontari, che da anni portano avanti la campagna in tutta Italia. L’associazione conta circa 500 volontari attivi distribuiti in 35 gruppi locali, impegnati in attività educative nelle scuole e nella distribuzione regolare di materiale informativo.

Anche ad Arezzo la situazione è preoccupante: l’età del primo contatto con droghe e alcol si sta abbassando, con ragazzi delle scuole medie che iniziano a sperimentare spinelli o pasticche, spesso influenzati da coetanei, contenuti online o esempi familiari negativi.

Una maggiore consapevolezza, fin da giovanissimi, può fare davvero la differenza. Informare significa salvare vite.

L’iniziativa ha già toccato numerose città toscane, tra cui Montecatini, riscuotendo ampia partecipazione da parte dei commercianti.

La campagna è parte del progetto internazionale della Drug Free World Foundation, attivo in oltre 120 paesi, con materiale tradotto in decine di lingue. Il progetto è sostenuto dalla Chiesa di Scientology, che da sempre affianca iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sociale.

Come ricordava il fondatore di Scientology L. Ron Hubbard:

“L’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’educazione.”

Per approfondimenti e per scaricare gli opuscoli gratuitamente: www.noalladroga.it