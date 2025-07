Minore ferita in zona impervia tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro: trasportata in elisoccorso ad Arezzo

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 17 luglio, una giovane scout originaria di Rimini si è infortunata durante un’escursione nei boschi della zona di Pian della Capanna, un’area montuosa e impervia situata tra Pieve Santo Stefano e Sansepolcro, nel cuore della Valtiberina toscana.

L’escursione faceva parte di un’attività organizzata dai boy scout, ma intorno alle 17:35, la ragazza ha riportato un trauma al ginocchio, presumibilmente una frattura, che ha reso impossibile il proseguimento del cammino. Data la posizione remota e difficilmente accessibile, le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Pieve Santo Stefano con ambulanza infermieristica, i Vigili del Fuoco per facilitare il recupero in un’area boschiva, e l’elisoccorso Pegaso 1, che ha calato il personale medico sul luogo dell’infortunio e successivamente ha provveduto al trasporto della giovane in codice giallo presso l’ospedale di Arezzo.

La ragazza è rimasta sempre cosciente e le sue condizioni, pur dolorose, non destano particolare preoccupazione. Gli altri membri del gruppo scout sono stati assistiti e riportati al campo base in sicurezza.