Incendio a Civitella in Valdichiana: la squadra AIB del Casentino interviene con bonifica e fascia di sicurezza

Questa mattina, cinque operatori dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, supportati da due mezzi (un’unità forestale e un modulo AIB), sono intervenuti in località Tuori, nel comune di Civitella in Valdichiana, per completare le operazioni di bonifica seguite allo spegnimento di un incendio boschivo.

Le maestranze hanno realizzato una fascia di sicurezza per isolare l’area percorsa dalle fiamme dalla vegetazione ancora intatta, un’operazione cruciale per prevenire nuovi focolai. L’intervento rientra tra le numerose attività del Servizio Antincendio Boschivo (AIB) dell’Unione, che dal 2012 gestisce in delega regionale la tutela del patrimonio forestale casentinese.

Una squadra specializzata e mezzi all’avanguardia

Con 40 operatori formati e 10 mezzi attrezzati, l’AIB opera tutto l’anno, ma dal 1° luglio è scattata la fase di massima allerta, con turni potenziati per fronteggiare la stagione più critica. Il team include:

4 direttori delle operazioni

2 coordinatori di sala

5 guardie forestali

Specialisti GAUF (addetti all’uso controllato del fuoco) e RDG (responsabili di gruppo).

A disposizione, un parco mezzi efficiente: autobotti da 3.300 e 1.500 litri, 4 fuoristrada con modulo antincendio, vasche mobili e 5 laghetti strategici per il rifornimento degli elicotteri.

Divieti e prevenzione

Fino al 31 agosto 2025 è in vigore il divieto assoluto di accensione di fuochi e abbruciamento di residui vegetali, incluso materiale agricolo e forestale. L’Unione ribadisce l’importanza della collaborazione cittadina: segnalare tempestivamente principi d’incendio al 115 può salvare boschi e vite.