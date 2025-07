L’Arezzo parte col turbo: sette squilli e tanta voglia di far divertire

Dal primo fischio alla settima rete, l’Arezzo lancia il suo segnale al campionato.

AREZZO – RAPPRESENTATIVA LOCALE 7-0

Rigutino – Calcio d’estate, passione vera. Buona la prima per l’Arezzo di mister Bucchi, che inaugura la stagione con un rotondo e convincente 7-0 contro una generosa Rappresentativa Locale. Una festa amaranto al Training Center di Rigutino, tra gol, applausi e i primi sorrisi della nuova annata.

Formazioni & Rotazioni

L’Arezzo ha cambiato volto a ogni giro di orologio, facendo ruotare praticamente tutta la rosa:

Venturi tra i pali nel primo tempo, poi spazio a Trombini e Galli; in campo anche Guccione, Varela, Pattarello, Ravasio e Shaka tra i più positivi nei primi 45′. Poi dentro tutti gli altri, fino agli ultimi minuti.

Tanta buona volontà anche per la Rappresentativa Locale, con Tegli tra i pali (una gran doppia parata nella ripresa!) e menzione per Polvani, Bruschi e De Pellegrin, che hanno messo ordine e corsa.

I gol (e che gol!)

Partenza a razzo: dopo appena 2’ Capello sblocca la gara. Al 20’ raddoppia Ravasio (grinta da affinare, ma c’è fisico!), poi al 33’ il solito Pattarello fredda il portiere su rigore.

Shaka infila il poker al 37’, mostrando spunti interessanti.

Nella ripresa, doppietta di Perrotta al 60’ e 62’ (inserimenti perfetti!) e chiusura di Damiani al 67’.

Impressioni da tifoso

Guccione parte benissimo, Capello non solo segna ma lavora bene per la squadra, Mawuli a centrocampo frena e riparte, Pattarello una garanzia in fascia, Varela rapidissimo. Tavernelli dà un’altra dimensione offensiva, Ravasio deve farsi più cattivo ma ha potenzialità.

Ferrara e Perrotta bene, Damiani subito presente.

Tra gli avversari, bravo Tegli a evitare guai peggiori, Polvani attento, Bruschi esperto e solido. Applausi anche per De Pellegrin, ordinato e intelligente nelle scelte.

Dettagli

Temperatura: 28°C

Cielo: semicoperto

Arbitro: Poledrini di Arezzo

Osservato un minuto di silenzio in memoria della moglie del dirigente arbitrale Giorgio Moretti.

Prossimi step

Mattinata di riposo domenica 13, poi di nuovo in campo nel pomeriggio per proseguire il lavoro tattico e atletico. La stagione è lunga, ma partire con sette gol, bel gioco e tanto entusiasmo… non è niente male.

Forza Amaranto! 💜 Foto: S.S. Arezzo