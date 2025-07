Due medaglie per All Stars Arezzo ai Play The Games 2025

È rientrata con due medaglie la squadra di All Stars Arezzo Onlus dai Play The Games 2025, la più importante manifestazione interregionale del circuito Special Olympics, che si è svolta a Colleferro (Roma). Gli atleti aretini si sono distinti nelle discipline di bocce e pallavolo unificata, vivendo una nuova occasione di sport, inclusione e crescita personale.

Il risultato più brillante è arrivato nelle bocce, dove per la prima volta è stata introdotta una gara a terne unificate (due atleti Special Olympics e un atleta partner). Accompagnati dal tecnico Michele Amatucci, gli atleti di All Stars Arezzo hanno conquistato l’oro con la squadra formata da Silvano Cimosi, Franca Innocenti e Agei Donnini, mentre Mario Masobelli, Carlo Caldarelli e Lara Venturini hanno raggiunto il bronzo, completando un podio tutto aretino.

Anche nella pallavolo unificata sono arrivati segnali positivi: la squadra, allenata da Claudia Del Tongo e Sara Riccardi, si è rinnovata con l’ingresso di diversi esordienti e ha ottenuto il terzo posto nel girone divisioning più competitivo, alle spalle delle squadre Crescendo Insieme (Colleferro) e Eunike (Albissola Superiore).

«I Play The Games sono sempre un appuntamento speciale – commenta Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus – perché mettono al centro la persona e le sue abilità, creando un ambiente di partecipazione, confronto e crescita autentica.»

Fondata nel 2002 all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi, All Stars Arezzo Onlus continua così il suo percorso a sostegno del diritto allo sport per tutti, promuovendo occasioni concrete di integrazione e autonomia per persone con disabilità.