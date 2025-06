Via Filzi, avviata la bonifica dell’ex cantiere abbandonato: interventi per sicurezza e decoro

Sono in corso importanti operazioni di bonifica e messa in sicurezza nell’area dell’ex cantiere di via Fabio Filzi, di proprietà di BCC Leasing Spa. La zona, da tempo al centro dell’attenzione dell’Amministrazione comunale per le condizioni di degrado e i rischi igienico-sanitari, è oggetto di un intervento urgente resosi necessario dopo l’abbandono del sito da parte della ditta esecutrice dei lavori.

Lunedì 24 giugno è stato effettuato un trattamento di disinfestazione antilarvale per contrastare la proliferazione di insetti. Contemporaneamente, sono in fase di completamento le operazioni di svuotamento delle acque stagnanti accumulate negli scavi, mentre una pompa per l’aggottamento continuo delle acque è stata installata e rimarrà attiva 24 ore su 24 per evitare nuovi ristagni e contenere il livello della falda.

“Si tratta di una risposta concreta a una situazione che ha generato, negli ultimi mesi, un legittimo disagio tra i cittadini – spiega l’assessore Marco Sacchetti –. Il nostro obiettivo è restituire sicurezza e decoro a un’area bloccata da tempo, a seguito dell’interruzione dei lavori per la nuova sede della Polizia Municipale. La bonifica è una priorità per la salute pubblica e la vivibilità del quartiere, e questi primi interventi rappresentano un passo importante in tale direzione.”

La storia del cantiere di via Filzi risale a un progetto di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del nuovo comando della Polizia Municipale. L’intervento è però rimasto incompiuto dopo la risoluzione del contratto, avvenuta nel 2023 per presunti inadempimenti da parte del raggruppamento temporaneo di imprese coinvolto.

Nel marzo 2025 il Comune ha emesso un’ordinanza imponendo alla proprietà una serie di interventi urgenti, tra cui la rimozione delle acque stagnanti, la sistemazione della recinzione, la pulizia dell’area e il ripristino delle condizioni di sicurezza. Gran parte di queste misure è già stata attuata.

Resta aperto il confronto tra l’Amministrazione e BCC Leasing per una possibile acquisizione dell’area da parte del Comune, con l’obiettivo di completare il progetto iniziale e garantire al quartiere un presidio stabile della Polizia Municipale.