Colta da un malore mentre passeggia in riva al mare: turista aretina in rianimazione

COMACCHIO (Ferrara) – Attimi di paura al Lido di Pomposa, dove una donna di 55 anni, originaria di Arezzo e in vacanza con una comitiva di amici, ha perso i sensi mentre camminava sulla battigia. Colpita da un malore improvviso, è crollata sulla riva, rischiando di annegare davanti agli occhi dei presenti.

L’incidente è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 11. Alcuni bagnanti hanno subito notato la situazione di emergenza e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati tempestivamente un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni della donna sono apparse gravi fin da subito: aveva ingerito e inalato acqua di mare.

I sanitari hanno prestato i primi soccorsi direttamente in spiaggia. La 55enne è stata intubata e ventilata, quindi trasferita d’urgenza all’ospedale del Delta di Lagosanto, dove è stata ricoverata in codice rosso. Dopo ulteriori accertamenti, è stata trasferita nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono stabili, ma la prognosi rimane riservata.

La donna era arrivata da Arezzo per trascorrere qualche giorno di vacanza sulla costa ferrarese. Descritta come una persona piena di vita, si era unita a un gruppo di amici per godere di un periodo di relax. L’improvviso malore ha trasformato il soggiorno in un dramma. I suoi compagni di viaggio, sotto shock, sono rimasti vicini alla famiglia e in contatto costante con l’ospedale.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della prevenzione e della rapidità dei soccorsi in spiaggia. Le autorità sanitarie invitano alla prudenza, soprattutto in presenza di temperature elevate o di condizioni fisiche non ottimali. Al momento non si esclude alcuna causa: si ipotizza un malore dovuto al caldo o a una patologia pregressa. Gli accertamenti medici proseguiranno nei prossimi giorni.