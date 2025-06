Foiano della Chiana: arrestato 25enne per traffico di droga. Sequestrati 850 grammi di hashish

I Carabinieri della Stazione di Foiano della Chiana (AR) hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di traffico illecito di sostanze stupefacenti.L’operazione è scaturita a seguito dell’esecuzione di un decreto di perquisizione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Arezzo. Durante il controllo, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro circa 850 grammi di hashish, suddivisi in sette panetti e una bustina in cellophane, oltre a un bilancino di precisione e a un coltello da taglio con tracce evidenti di sostanza stupefacente.

Il materiale sequestrato e le modalità di confezionamento hanno fatto emergere gravi indizi di un’attività di spaccio. Il soggetto è stato quindi tratto in arresto e condotto, nella mattinata odierna, davanti al Giudice del Tribunale di Arezzo per il rito direttissimo.

L’udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto e l’applicazione, nei confronti dell’indagato, della misura cautelare degli arresti domiciliari, da scontare presso la propria abitazione. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altre attività illecite.