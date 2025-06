“Click Giostra Day” esaurito in poco più di un minuto. Al via la vendita libera da sabato 14 giugno

Prevedibile tutto esaurito per il “Click Giostra Day”, dedicato alla Giostra del Saracino di sabato 21 giugno. I 100 posti disponibili per l’acquisto prioritario dei biglietti sono stati prenotati in poco più di un minuto, a fronte di oltre 600 richieste.

Gli utenti che hanno ottenuto la prelazione riceveranno entro oggi una mail di conferma con l’orario in cui presentarsi alla biglietteria del percorso espositivo I Colori della Giostra (Piazza Libertà, 1), nella giornata di venerdì 13 giugno, per completare l’acquisto. Ogni utente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

Per chi non è riuscito a prenotare la prelazione, la vendita libera sarà attiva a partire dalle ore 9.00 di sabato 14 giugno, esclusivamente per le tribune Chimet, Orchidea Preziosi e Chimera Gold. Anche in questo caso, sarà possibile acquistare fino a 4 biglietti a persona.

Da domenica 15 giugno, sempre dalle ore 9.00, saranno invece in vendita i biglietti in piedi per la Giostra e quelli per la Prova Generale, in programma giovedì 19 giugno alle ore 21.30.

Orari biglietteria:

Sabato 14 e domenica 15 giugno: 9.00 – 19.00

Da lunedì 16 giugno: 9.00 – 18.00

Giovedì 19 e sabato 21 giugno: orario prolungato fino alle 21.30

A partire da lunedì 16 giugno, alle ore 9.00, sarà attiva anche la vendita online sul portale discoverarezzo.ticka.it, sia per la Giostra che per la Prova Generale.

Contatti utili: