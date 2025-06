Arezzo celebra il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: cerimonie, bilanci operativi e riconoscimenti

Il 5 giugno si è svolta ad Arezzo la cerimonia per il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, data simbolica in cui, nel 1920, fu conferita la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma per l’eroico contributo prestato durante la Prima Guerra Mondiale.

Le celebrazioni si sono aperte alle ore 18:30 presso la caserma sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Appuntato Carmine Della Sala, con una cerimonia commemorativa riservata, alla presenza del Prefetto di Arezzo, dott. Clemente Di Nuzzo, e dei familiari del caduto. Durante l’omaggio ai Caduti, un reparto ha deposto una corona d’alloro al suono del silenzio d’ordinanza.

Successivamente, alle ore 19:00, nella suggestiva cornice di Piazza Grande, si è svolta la cerimonia pubblica, alla quale hanno preso parte le Autorità civili, religiose e militari, tra cui S.E. Mons. Andrea Migliavacca, Vescovo di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, accolti dal Comandante Provinciale, Col. Claudio Rubertà. Presenti anche rappresentanze scolastiche del Liceo Classico Musicale “F. Petrarca”, dell’Istituto Comprensivo “Vasari” e dell’Istituto Paritario Aliotti.

Un anno di impegno per la sicurezza, la legalità e la tutela sociale e ambientale

Nel corso dell’ultimo anno, i Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno consolidato il proprio ruolo di presidio di legalità attraverso una rete capillare composta da 5 Compagnie, 40 Stazioni, 11 Nuclei Forestali, 3 Nuclei Parco e Reparti specializzati come il Nucleo Radiomobile.

Dati operativi principali:

8.685 reati denunciati (in lieve calo rispetto ai 9.001 dell’anno precedente);

195 arresti e 2.337 persone denunciate (aumento rispetto a 154/2.058 dell’anno precedente);

117.562 controlli su strada, con 145.846 persone identificate e 107.788 veicoli controllati.

Focus su lavoro, sicurezza, ambiente e Codice Rosso

Sicurezza sul lavoro : attraverso il Nucleo Ispettorato del Lavoro , sono stati effettuati controlli in cantieri e aziende della provincia, rilevando illeciti penali e amministrativi, che hanno portato a sospensioni e sanzioni per centinaia di migliaia di euro.

Violenza di genere e Codice Rosso : rafforzato il sistema di protezione, con tre “stanze rosa” attive ad Arezzo, Bibbiena e Pieve Santo Stefano. Numerosi gli interventi, con misure cautelari e un’intensa attività di prevenzione nelle scuole.

Tutela ambientale e sicurezza alimentare : i Carabinieri Forestali e del NAS hanno controllato strutture sanitarie, aziende agricole, allevamenti e mercati, riscontrando diverse irregolarità.

Prevenzione truffe agli anziani: proseguiti gli incontri pubblici per sensibilizzare la popolazione, soprattutto gli anziani, sui rischi legati a furti e truffe.

Premi e riconoscimenti per il personale distintosi in operazioni di servizio

Durante la cerimonia sono stati premiati Ufficiali, Sottufficiali e Carabinieri che si sono distinti in operazioni meritorie:

Compagnia di Arezzo : smantellato un sodalizio criminale autore di reati contro ditte orafe; 3 arresti in flagranza e 11 misure restrittive in varie province.

Compagnia di Bibbiena : bloccato un adescatore seriale di minori e sequestrato materiale pedopornografico.

Compagnia di Cortona : arrestati due soggetti per possesso di 1,954 kg di cocaina; un terzo deferito.

Compagnia di Sansepolcro e Stazione Monterchi : arrestati 4 soggetti dopo inseguimento per tentato furto con piccone.

Compagnia di San Giovanni Valdarno: sventata truffa a un’anziana con la tecnica del “finto carabiniere”.

Borse di studio “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa” agli studenti meritevoli

Sono state premiate quattro studentesse con borse di studio dedicate alla memoria del Gen. C.A. Carlo Alberto Dalla Chiesa, a sostegno del loro percorso universitario: