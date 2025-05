Alloggi ERP: pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito del Comune di Arezzo

È disponibile online, fino alle ore 13:00 di mercoledì 4 giugno 2025, la graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge n. 241/1990 in materia di trasparenza e semplificazione amministrativa, il Comune di Arezzo non invierà comunicazioni personali riguardo al punteggio ottenuto o alle eventuali cause di esclusione.

La graduatoria può essere consultata sul sito istituzionale del Comune di Arezzo al seguente link:

https://www.comune.arezzo.it/notizie/bando-2024-edilizia-residenziale-pubblica-case-popolari-pubblicazione-graduatoria

Per chiarimenti relativi alla propria posizione o all’esclusione dalla graduatoria, è possibile contattare gli uffici comunali dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00, ai numeri 0575 377295 o 0575 377173, oppure scrivere all’indirizzo email: ufficiocasa@comune.arezzo.it.

Chi desidera richiedere il riesame della propria domanda potrà farlo presentando nuova documentazione, purché riferita a condizioni dichiarate e possedute alla data di pubblicazione del bando (25 ottobre 2024).

Le richieste di riesame dovranno essere presentate entro le ore 13:00 del 4 giugno 2025 attraverso una delle seguenti modalità:

a mano, presso lo Sportello Unico del Comune di Arezzo;

per posta, all’indirizzo: Commissione Comunale per l’Edilizia Residenziale Pubblica, Comune di Arezzo, Piazza A. Fanfani 1, 52100 Arezzo;

via PEC, all’indirizzo: comune.arezzo@postacert.toscana.it.

Si raccomanda di rispettare scrupolosamente il termine di scadenza: non farà fede il timbro postale e il Comune non sarà responsabile per eventuali ritardi o disguidi nella consegna.