Nuova settimana, nuovi disastri. I pianeti si muovono, ma tu resti sempre fermo nelle tue pessime abitudini. Marte ti spinge all’azione, Venere al flirt disastroso, Mercurio agli errori di comunicazione. Insomma, un grande classico.

Chi ne uscirà vincitore? Chi si coprirà di ridicolo? Scopriamolo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Il tuo motto è “prima faccio, poi (forse) penso”. Questa settimana potrebbe portarti a decisioni impulsive degne di un film tragicomico. Occhio a non sfidare il destino: lui è più vendicativo di te.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Ti piace la stabilità, ma questa settimana l’universo ha deciso di scuoterti come un cocktail mal riuscito. Resisti alla tentazione di chiuderti in casa con Netflix e carboidrati. Anche se, a dirla tutta, non sarebbe una brutta scelta.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parlare è il tuo sport preferito, ma questa settimana potresti esagerare. Non tutti meritano i tuoi monologhi esistenziali, soprattutto il barista che voleva solo darti il resto. Frena.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Ti senti un’anima sensibile e incompresa, ma la realtà è che sei più lunatico di una telenovela messicana. Questa settimana qualcuno potrebbe esaurire la pazienza con i tuoi sbalzi d’umore. E forse avrebbe ragione.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Hai bisogno di attenzioni come le piante hanno bisogno di sole, ma questa settimana rischi di bruciare tutti con il tuo ego. Non tutti vogliono essere i tuoi fan, alcuni vorrebbero solo vivere in pace.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

IL’ansia da perfezionismo ti perseguita e questa settimana non farà eccezione. Ma hai mai pensato che, forse, il mondo non crollerebbe se lasciassi qualcosa al caso? No? Ok, continua a controllare tutto.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei indeciso anche su quale emoji usare nei messaggi, figuriamoci su scelte più grandi. Questa settimana qualcuno potrebbe stancarsi della tua eterna incertezza. Sbrigati a decidere… prima che decidano per te.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

L’aria è carica di tensione e, sorprendentemente, questa volta non è colpa tua. Approfittane per goderti lo spettacolo senza essere tu il villain della settimana. Almeno per stavolta.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La voglia di fuga è alle stelle. Se potessi, scapperesti in un paese esotico con uno zaino e una scusa. Ma visto che devi lavorare, accontentati di una pausa caffè più lunga del solito.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Doveri, impegni, responsabilità… ma ti diverti mai? Questa settimana prova a concederti un momento di pura follia. Tipo spegnere il telefono per un’ora. Esagerato, lo so.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Hai idee geniali, ma nessuno sembra capirle. Forse perché sono troppo avanti o forse perché sono assurde. Nel dubbio, trova qualcuno abbastanza strano da apprezzarti.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sei perso nei tuoi sogni, come sempre. Ma attento: questa settimana qualcuno potrebbe riportarti bruscamente alla realtà. Spoiler: non sarà piacevole.