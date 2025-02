Arezzo: arrestato l’aggressore del vigilante ferito al supermercato di via Guido Monaco

Il 14 febbraio 2025, un cittadino extracomunitario è stato sorpreso a rubare generi alimentari presso il supermercato Conad di via Guido Monaco ad Arezzo. Scoperto dall’addetto alla sicurezza mentre occultava la merce nelle tasche del giubbino, è stato invitato a restituire gli articoli e a pagarli. In risposta, l’uomo ha gettato a terra quanto sottratto, ha spintonato il vigilante per guadagnare la fuga e lo ha minacciato di ritorsioni.

Dopo essersi allontanato, l’aggressore si è recato in un negozio del centro per acquistare un coltello da caccia. Tornato al supermercato, ha attaccato l’addetto alla sicurezza colpendolo al capo con l’arma. La vittima, riuscendo a deviare in parte il colpo, ha riportato comunque una ferita profonda sulla fronte, con una prognosi di 10 giorni.

Le indagini della Squadra Mobile di Arezzo, basate su immagini di videosorveglianza e testimonianze, hanno permesso di identificare il responsabile: un cittadino tunisino, irregolare sul territorio e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato localizzato a Napoli, dove è stato fermato dalla Polizia nei pressi della Stazione Centrale e identificato con certezza.

Su disposizione della Procura di Napoli, è stato sottoposto a fermo per tentata rapina impropria, minacce aggravate e tentato omicidio. Dopo le procedure di rito, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale, in attesa della convalida del fermo. Nel frattempo, il G.I.P. di Arezzo ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.