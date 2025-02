🔮 E anche oggi le stelle hanno deciso di prendersi gioco di voi. Continuate a cercare risposte nell’oroscopo invece di affrontare la realtà? Bene, ecco un’altra dose di verità scomode. Pronti a ridere (o a disperarvi)?

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La vostra pazienza oggi sarà pari a zero. Qualcuno vi farà notare un errore e voi risponderete con un’esplosione di rabbia degna di un film d’azione. Magari provate a respirare prima di rovinare relazioni e mobili.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Oggi avrete l’opportunità di dimostrare quanto sapete essere testardi. Qualcuno vi darà un consiglio sensato, e voi farete esattamente il contrario solo per principio. Complimenti per la coerenza!

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

La vostra voglia di socializzare oggi potrebbe sfuggire di mano. Sarete in grado di iniziare cinque conversazioni, dimenticarne tre e lasciare due persone in attesa di risposta. Multitasking emotivo, ma con bug.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Svegliarvi con il broncio sarà inevitabile. Qualcuno tenterà di tirarvi su, ma la vostra missione sarà far sentire tutti in colpa per non capirvi abbastanza. Almeno cercate di non piangere in pubblico.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Nessuno vi presterà attenzione oggi e questo potrebbe essere il vostro personale incubo. Se non ricevete abbastanza complimenti, potreste considerarvi invisibili. Soluzione? Un post drammatico sui social, ovviamente.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi sarà il caos. E per voi, amanti dell’ordine, sarà come vivere in un incubo senza via d’uscita. Qualcuno vi metterà in difficoltà con la sua totale mancanza di organizzazione. Evitate l’omicidio.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Vi servirà mezz’ora per decidere cosa mangiare, un’ora per scegliere i vestiti e un’intera giornata per rispondere a un messaggio. Il vostro indeciso cronico oggi sarà al massimo livello. Affidatevi alla sorte, almeno fate prima.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Se oggi qualcuno osa contraddirvi, preparatevi a mettere in atto la vostra vendetta psicologica. Vi fingerete sereni, ma in realtà starete già elaborando un piano diabolico da attuare tra tre mesi.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La routine vi soffoca e oggi avrete una voglia incontrollabile di mollare tutto e partire. Peccato che il vostro conto in banca non sia d’accordo. Consolatevi guardando viaggi su Instagram… e piangendo un po’.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Oggi lavorerete così tanto che vi dimenticherete di esistere. Qualcuno vi inviterà a rilassarvi, ma voi lo guarderete con disprezzo e tornerete a compilare Excel. Il divertimento? Non per voi.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Vi sentite geni incompresi, come sempre. Oggi proverete a condividere un’idea rivoluzionaria, ma il mondo continuerà a ignorarvi. Forse la società non è pronta… o forse siete solo un po’ strani.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

L’emotività sarà alle stelle, e il rischio di prendere tutto sul personale è altissimo. Oggi potreste commuovervi guardando una pubblicità o sentendo un cane abbaiare. Portatevi dietro un pacchetto di fazzoletti.