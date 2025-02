Nuovo slancio per via Tortaia: confermata la riapertura del punto vendita

Si è svolto oggi un incontro tra gli assessori Francesca Lucherini e Federico Scapecchi e i rappresentanti del gruppo PAM, durante il quale è stato confermato l’interesse alla riapertura a uso commerciale dell’immobile di via Tortaia.

Il progetto prevede l’apertura di un punto vendita di generi alimentari al piano terra su circa metà della superficie totale, mentre l’altra metà sarà destinata a prodotti non alimentari, grazie all’affitto di reparto a un partner commerciale. Inoltre, è prevista una riorganizzazione del piano superiore, destinato a servizi, con la conferma della continuità operativa dell’ufficio postale.

La proprietà si è impegnata a concludere la contrattualistica del piano inferiore entro giugno, con l’obiettivo di riaprire il punto vendita a settembre. L’Amministrazione comunale, dal canto suo, porterà in Consiglio Comunale la pratica urbanistica per l’eliminazione della servitù pubblica di passaggio al piano superiore, richiesta per una migliore riorganizzazione degli spazi.

Gli assessori Lucherini e Scapecchi hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’incontro, sottolineando l’importanza della riapertura per la comunità locale. “Siamo molto soddisfatti – hanno dichiarato – perché il quartiere potrà riavere un punto di riferimento essenziale. Continueremo a lavorare per offrire servizi sempre migliori ai cittadini”.