Lite per gelosia davanti alla caserma: carabiniere ferito, 32enne agli arresti domiciliari

Un litigio per questioni sentimentali è degenerato davanti alla caserma dei carabinieri, di Terranuova Bracciolini, culminando con il ferimento di un militare.

Tutto è iniziato quando una donna si è recata in caserma per denunciare l’ex compagna del suo attuale fidanzato, un cittadino romeno di 32 anni. La situazione è rapidamente degenerata quando la ex si è presentata sul posto, dando inizio a un acceso battibecco tra le due.

I carabinieri sono intervenuti per sedare la lite, ma la tensione è aumentata con l’arrivo del 32enne, che ha chiesto se fosse in servizio il maresciallo e poi ha reagito violentemente, colpendo uno dei militari.

L’episodio è avvenuto nel fine settimana, mentre oggi l’uomo è comparso davanti al giudice presso il tribunale di Arezzo, dove ha affrontato le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il pubblico ministero ha richiesto e ottenuto per lui gli arresti domiciliari. Il processo è stato rinviato al 14 febbraio.