Fuga di gas a Foiano della Chiana: intervento dei Vigili del Fuoco di Cortona

Questa mattina, intorno alle 5:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona è intervenuta a Le Farniole, nel comune di Foiano della Chiana, a seguito di una fuga di gas metano causata dalla rottura di un raccordo su un carro bombolaio. I vigili del fuoco sono riusciti prontamente a contenere la perdita, chiudendo le valvole e mettendo in sicurezza l’area, che è stata interdetta fino alla completa messa in sicurezza dell’ambiente. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano danni alle strutture.