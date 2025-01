ll grande muro di Castiglion Fiorentino: addio alle parole straniere, torniamo al Medioevo!

Castiglion Fiorentino ha preso una decisione epocale: vietare neologismi e parole straniere nella pubblica amministrazione. Finalmente un passo deciso contro l’invasione barbarica degli anglicismi! D’ora in poi, chiunque osi dire “meeting” invece di “riunione” o “smartworking” invece di “lavoro agile” sarà immediatamente spedito al confino… o almeno redarguito con severità dal vigile linguistico di turno.

Il sindaco, in un impeto di patriottismo lessicale, ha dichiarato che la lingua italiana è un “prezioso patrimonio identitario” e che deve essere protetta da ogni contaminazione. Del resto, sappiamo tutti che i neologismi sono la prima causa di decadenza morale e culturale: la storia ci insegna che l’Impero Romano non cadde per le invasioni barbariche, bensì perché qualche incauto senatore osò usare la parola “selfie”.

La delibera è chiara: ogni comunicazione della pubblica amministrazione dovrà essere in puro italiano. È stata quindi istituita una task force lessicale che controllerà ogni documento per assicurarsi che nessun forestierismo si insinui nelle delibere comunali. Si vocifera che i dizionari saranno attentamente controllati e che chiunque possegga un testo contenente la parola “marketing” dovrà coprirla con del nastro adesivo.

Si parla anche della creazione di un Comitato per la Purezza della Lingua, che organizzerà ronde notturne per stanare i traditori della lingua italiana, colpevoli di ordinare “hamburger” anziché “panino di carne macinata” o di usare “computer” invece di “calcolatore elettronico”.

Gli esperti lanciano l’allarme: la guerra ai forestierismi potrebbe portare a conseguenze impreviste. Come faremo con parole come “bar”, “sport” o “pizza”, che, orrore!, derivano dall’inglese o addirittura dal francese? Dovremo forse imporre il ritorno a termini latini? La nuova insegna del municipio potrebbe quindi recitare “Curia Castellionis Florentini”, con buona pace di chi sperava di capirci qualcosa.

Ma non fermiamoci qui! Se davvero vogliamo proteggere la lingua italiana, dobbiamo fare di più. Vietiamo l’uso del latino nei tribunali, dei termini medici derivati dal greco, e perché no, anche delle parole di origine araba come “zucchero” o “caffè”. Perché non imporre direttamente il dialetto locale? In fondo, l’italiano stesso è un’evoluzione di lingue straniere: per salvarlo, bisognerebbe abolirlo!

La delibera di Castiglion Fiorentino potrebbe ispirare altri comuni a seguire l’esempio. Forse presto vedremo cartelli di “Benvenuto” sostituiti da “Salve, viandante!” e le scuole ribattezzate “Accademie di sapienza nazionale”. E chi sa, magari in futuro potremo chiedere all’Unione Europea (o dovremmo dire “Aggregazione di Stati del Vecchio Continente”) di tradurre ogni documento in un italiano purissimo, magari scritto in endecasillabi danteschi per renderlo più solenne.

Insomma, cari concittadini, prepariamoci a un futuro senza “weekend”, senza “stress” e senza “internet”. Un futuro in cui ci ritroveremo tutti in piazza a discorrere in un perfetto volgare trecentesco, con Dante Alighieri che, dall’aldilà, ci osserva soddisfatto… sempre che la parola “soddisfatto” non sia anch’essa a rischio di censura!