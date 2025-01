Consiglio Comunale di Arezzo: sicurezza, ambiente e nuovo stadio tra i temi discussi il 30 gennaio 2025

Si è aperta con un doppio conteggio dei presenti la seduta del Consiglio Comunale di Arezzo del 30 gennaio 2025, durante la quale il sindaco Alessandro Ghinelli ha annunciato il prestito del quadro di Sebastiano del Piombo raffigurante Pietro Aretino al sistema museale forlivese fino a settembre.

Sicurezza e Videosorveglianza

La prima interrogazione dell’anno è stata presentata dal consigliere Fabio Lucci (Ora Ghinelli) e ha riguardato l’assenza di telecamere di videosorveglianza a Palazzo del Pero, una questione molto sentita dalla cittadinanza che ha anche promosso una petizione. L’assessore Alessandro Casi ha risposto che, attualmente, sono attive 460 telecamere nel territorio comunale, di cui 26 per la lettura delle targhe. Ha inoltre annunciato che nella prima variazione di bilancio di primavera sarà finanziata una telecamera aggiuntiva per Palazzo del Pero.

Il tema sicurezza è stato al centro di ulteriori interrogazioni, con Marco Donati (Scelgo Arezzo) e Giovanni Donati (PD) che hanno espresso preoccupazione per il contrasto tra le dichiarazioni rassicuranti del sindaco e la reale percezione di sicurezza in città. Il sindaco Ghinelli ha ribadito il ruolo positivo dell’amministrazione nel coordinamento con prefettura, questura e forze dell’ordine, evidenziando i progressi in videosorveglianza e pattugliamenti della polizia municipale, nonostante le difficoltà legate ai trasferimenti di personale.

Ambiente e Verde Urbano

Due interrogazioni hanno riguardato l’abbattimento di alberi. Michele Menchetti ha chiesto chiarimenti sul taglio dei pini in via IV Novembre, mentre Donato Caporali (PD) ha denunciato l’assenza di un piano ambientale del verde urbano e di trasparenza nelle decisioni. L’assessore Casi ha spiegato che l’abbattimento degli alberi si è reso necessario per motivi di sicurezza, assicurando che per ogni pianta rimossa ne verranno ripiantate altrettante.

Cultura e Turismo

Valentina Vaccari (PD) ha interrogato l’amministrazione sulla gestione dei musei e sulle attività della Fondazione Arezzo InTour, lamentando la mancanza di eventi e l’aumento del costo dei biglietti. L’assessore Simone Chierici ha ribattuto che l’aumento è stato di un solo euro e che sono stati realizzati numerosi eventi e mostre. Il sindaco Ghinelli ha sottolineato il successo della mostra su Vasari e ha aperto alla possibilità di future esposizioni dedicate ad altri periodi artistici.

Trattamento Rifiuti a San Zeno

Respinta con 16 voti contrari, 8 favorevoli e un astenuto la proposta di istituire una commissione speciale sul trattamento dei rifiuti a San Zeno, avanzata dalle opposizioni. La proposta mirava a condurre un’indagine conoscitiva sull’attività dell’impianto di Aisa impianti, ma la maggioranza ha ritenuto sufficiente l’attuale livello di controllo.

Riqualificazione dello Stadio di Arezzo

Unanimità in Consiglio Comunale sulla dichiarazione di “pubblico interesse” per il progetto di riqualificazione dello Stadio di Arezzo, presentato dalla società Arezzo Calcio. Il piano prevede la demolizione e ricostruzione delle curve e della maratona, l’ammodernamento della tribuna e l’aumento della capienza a 12.500 posti coperti. Sono inclusi nuovi skybox, servizi accessori, ristorazione, uffici e pannelli fotovoltaici. I lavori inizieranno nel 2026 e si concluderanno nel 2030. Il sindaco Ghinelli ha ribadito la volontà di realizzare il progetto senza ripensamenti, sottolineando che lo stadio manterrà la sua attuale posizione senza ricollocazioni.

Il Consiglio Comunale del 30 gennaio 2025 ha dunque affrontato temi cruciali per la città di Arezzo, spaziando dalla sicurezza alla cultura, dall’ambiente alle infrastrutture sportive, con decisioni destinate a influenzare il futuro del territorio.