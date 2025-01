BC Servizi domina Castelfiorentino e sale al quinto posto

Ottima prova della squadra di coach Fioravanti, che chiude la prima fase con un’importante vittoria. Domenica decisiva trasferta a Lucca.

BC Servizi Scuola Basket Arezzo – Manetti Castelfiorentino 82-60

Parziali: 26-23; 45-36; 65-45

BC Servizi: Toia 2, Nica 2, Iannicelli 10, Marcantoni, Dal Pos 8, Buzzone 27, Lemmi 8, Prenga 16, Vagnuzzi 2, Kader, Terrosi, Bischetti 7.

All. Fioravanti Ass. Liberto

Manetti Castelfiorentino: Ciano 3, Rosi 2, Lazzeri ne, Ticciati 3, Corbinelli 10, Cicilano, Falaschi 5, Azzano 4, Nnabuife 10, Cantini 4, Gutierrez 19.

All. Cantini Ass. Manetti

La BC Servizi Arezzo chiude con una convincente vittoria l’ultimo impegno casalingo della prima fase, superando nettamente Castelfiorentino e guadagnando due punti preziosi per la classifica. Grazie anche alle sconfitte di Mens Sana Siena e Quarrata, la SBA sale al quinto posto e si prepara all’ultima, decisiva trasferta a Lucca.

L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre subito efficaci in attacco. Arezzo parte forte segnando 21 punti nei primi cinque minuti, ma Castelfiorentino resta in scia e chiude il primo quarto sul 26-23. Gli ospiti tentano il sorpasso in apertura di secondo periodo (28-26), ma è l’ultimo vantaggio della loro partita. La BC Servizi cambia ritmo e, trascinata da un ispirato Buzzone, allunga fino al +10 (43-33). Una tripla di Gutierrez prima dell’intervallo mantiene Castelfiorentino in partita, fissando il punteggio sul 45-36.

Al rientro in campo, la squadra di coach Fioravanti prende definitivamente il controllo. La difesa amaranto limita le percentuali degli avversari, mentre in attacco la SBA colpisce in velocità, arrivando fino al +22 (65-43). Un canestro di Rosi sulla sirena riduce il gap a 65-45 alla fine del terzo periodo. Nell’ultimo quarto, la BC Servizi gestisce il vantaggio con sicurezza e porta a casa una vittoria fondamentale, salutata dagli applausi del pubblico del Palasport Estra.

Ora il focus si sposta sull’ultima sfida della prima fase: domenica Arezzo affronterà in trasferta la seconda in classifica, Lucca, in un match cruciale per l’accesso alla poule promozione. Anche le dirette concorrenti affronteranno impegni difficili, con Quarrata contro USE Empoli e Mens Sana nel derby contro il Costone.

Nella foto di Raul Dominici, il centro della BC Servizi Mama Kader.