Un tuffo silenzioso: mostra, laboratori e incontri con i silent book alla scoperta della magia delle immagini

Dal 1° febbraio al 14 marzo 2023, la Biblioteca Città di Arezzo e le biblioteche della rete aretina ospiteranno una serie di eventi dedicati ai silent book, i libri senza parole che raccontano storie attraverso le immagini. L’iniziativa, organizzata e curata da Francesca Failli, docente ed esperta di linguaggi verbali e non, mira a promuovere la diffusione di questi strumenti unici, capaci di superare barriere linguistiche e culturali, e a ribadire l’importanza della letteratura di qualità.

Il progetto, intitolato “Silent Books. Destinazione Lampedusa”, nasce da un’idea di IBBY Italia (International Board on Books for Young People) e del Palazzo delle Esposizioni di Roma, con l’obiettivo di creare un ponte tra culture attraverso la potenza delle immagini. La mostra bibliografica, che sarà inaugurata l’8 febbraio a Montevarchi, raccoglie una selezione di libri senza parole provenienti da tutto il mondo, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi in storie universali.

Alessandro Artini, presidente della Biblioteca di Arezzo, sottolinea l’importanza dei silent book come strumenti di inclusione: “Questi libri possono rivelarsi utili in momenti di difficoltà, come quando si manifestano problemi di lettura. Raggiungere il più vasto pubblico possibile è un obiettivo prioritario per noi”.

Il programma prevede laboratori, incontri e attività per bambini, ragazzi e adulti, con l’obiettivo di esplorare il potere narrativo delle immagini. Tra gli appuntamenti più attesi:

1 febbraio : “Storielline” di Miguel Tanco, un laboratorio per bambini dai 6 anni a Terranuova Bracciolini.

: “Storielline” di Miguel Tanco, un laboratorio per bambini dai 6 anni a Terranuova Bracciolini. 7 febbraio : “Sdeng, bum, splash” di Benjamin Gottwald, un viaggio sonoro attraverso i rumori, a San Giovanni Valdarno.

: “Sdeng, bum, splash” di Benjamin Gottwald, un viaggio sonoro attraverso i rumori, a San Giovanni Valdarno. 8 febbraio : inaugurazione della mostra “Silent Books. Destinazione Lampedusa” a Montevarchi, con un laboratorio dedicato agli insegnanti.

: inaugurazione della mostra “Silent Books. Destinazione Lampedusa” a Montevarchi, con un laboratorio dedicato agli insegnanti. 14 febbraio : “Concime per i piedi” di Catherine Romat e Jean-Philippe Peyraud, un silent book a fumetti che farà sorridere i più piccoli.

: “Concime per i piedi” di Catherine Romat e Jean-Philippe Peyraud, un silent book a fumetti che farà sorridere i più piccoli. 21 febbraio : “Mentre tu dormi” di Mariana Ruiz Johnson, un incontro dedicato alle donne per raccontare tradizioni e abitudini notturne.

: “Mentre tu dormi” di Mariana Ruiz Johnson, un incontro dedicato alle donne per raccontare tradizioni e abitudini notturne. 1 marzo : “Clown” di Quentin Blake, una storia poetica e umoristica per bambini dagli 8 anni.

: “Clown” di Quentin Blake, una storia poetica e umoristica per bambini dagli 8 anni. 6 marzo : “Il ladro di polli” di Béatrice Rodriguez, un racconto di amicizia e avventura.

: “Il ladro di polli” di Béatrice Rodriguez, un racconto di amicizia e avventura. 14 marzo: “Colpo d’occhio. Le fotografie fanno cose” di Alessia Tagliaventi, un omaggio alla fotografia d’autore.

Tutti gli eventi sono su prenotazione, con posti limitati. Un’occasione unica per scoprire come le immagini possano raccontare storie, emozionare e unire persone di ogni età e provenienza.

Per informazioni e prenotazioni:

Biblioteca Città di Arezzo

Tel: 0575 377904

Email: nfo@bibliotecaarezzo.it

Sito web: link

Non perdete l’opportunità di tuffarvi in questo viaggio silenzioso, dove le parole lasciano spazio alla fantasia e all’immaginazione.