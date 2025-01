“Leggiamo insieme”: University of Oklahoma e Casa Pia unite nella condivisione culturale

La University of Oklahoma rinnova il suo impegno verso la comunità aretina con il progetto “Leggiamo insieme”, ospitato presso la Casa di Riposo “Fossombroni”. Attraverso incontri mensili, residenti e rappresentanti dell’università statunitense si riuniscono per condividere poesie e testi letterari, trasformando la lettura in un momento di dialogo interculturale, riflessione e arricchimento reciproco.

Guidato da Charlotte Duclaux, responsabile della sede di Arezzo della University of Oklahoma, il progetto ha già riscosso grande entusiasmo. Durante il primo appuntamento del 2025, il consigliere comunale con delega al sociale, Antonio Rauti, ha espresso gratitudine per un’iniziativa che sta regalando agli ospiti della casa di riposo momenti di condivisione e crescita.

“Leggiamo insieme” prevede la lettura ad alta voce di testi legati a tematiche stagionali o culturali, seguita da un dibattito tra i partecipanti. Questa pratica non solo favorisce il confronto e la socialità, ma apporta anche benefici cognitivi, stimolando memoria, concentrazione ed emotività in un contesto multiculturale.

Il progetto rafforza ulteriormente il legame tra la University of Oklahoma e la Casa “Fossombroni”, già consolidato da anni di collaborazione. Gli studenti statunitensi, infatti, hanno avuto modo di conoscere da vicino il funzionamento di una struttura assistenziale italiana, arricchendo il proprio percorso formativo.

«La lettura – ha commentato Rauti – è uno strumento potente per conoscere sé stessi, gli altri e il mondo. Ringraziamo la dottoressa Duclaux e la University of Oklahoma per aver creato, ancora una volta, un’opportunità di socialità e crescita per i nostri ospiti».

Un’iniziativa che dimostra come la cultura possa essere un ponte tra generazioni, lingue e tradizioni diverse, trasformando semplici momenti di lettura in occasioni di incontro e arricchimento reciproco.